تغيّر كل شيء في دورينا إلا العقلية تسمّرت في مكانها رافضة مواكبة ما حولها، بقيت العقلية أسيرة حقبة الثمانينيات والتسعينيات وكأن ما بعدها لا وجود له.. كأن ماجد عبد الله والثنيان والغراب سيشاركون في المباراة القادمة.

اليوم يشارك في دورينا كريستيانو ويلعب الهلال أحد أفضل أندية العالم والأهلي بطل آسيا المتوَّج، ولكن لا أحد ينظر لذلك بل النظرة للتقليل من الدون والهلال والأهلي وكل الإنجازات المحققة.. فهل بقي عقل في تلك الأدمغة؟

منذ أن حضر رونالدو تغيّرت النظرة للدوري السعودي، وأصبح مشاهدًا في معظم أصقاع الأرض، فكريستيانو شيء لم نحلم به ولكنه تحقق.

عندما فاز الهلال على السيتي في كأس العالم أسكت كل الألسنة التي قللت من المشروع السعودي واختفت نغمة «الغسيل الرياضي»، وعرف العالم جديتنا وجمال مشروعنا.

عندما فاز الأهلي بآسيا مرتين صمت من كان يقارن الدوري السعودي بأي دوري في آسيا.

الهلال لم يفز على بطل العالم وحده بل فازت معه كل الأندية السعودية وحتى الآسيوية، ورونالدو لا يلعب للنصر وحده بل لكل الأندية، والأهلي لم يتزعم آسيا بل الكرة السعودية أصبحت سيدة آسيا.

أعرف أنَّ هناك من يعيش في الماضي ولا يعرف كلامًا غيره، أعرف أن هناك مَن يعشق حديث المؤامرة الشيق والفوز خارج الملعب، وأعرف أنه يعز عليكم فراق العقلية المتكلسة، ولكن الجيل الجديد يؤمن بالملعب ويؤمن بأن كل الأندية سعودية.

يجب أن نفكر في المستفيد من التقليل من إنجازات الكرة السعودية، ومن يضايقه أن يصبح نادٍ سعودي أحد أفضل الأندية العالمية، أخبروني من يغضبه شعبية الدوري السعودي، ومن كاد يغمى عليه عندما حقق الأهلي النخبة مرتين!!

الوقت تغيَّر والتحديات زادت والرياضة أصبحت مدخلًا يتغلغل منه الحاقدون، فلا تكن أول من يقلل من مشروعنا العظيم.