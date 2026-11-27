لم يكن تأهل المنتخب السعودي للناشئين إلى دور الـ32 في كأس العالم تحت 17 عامًا مجرد عبور إلى مرحلة جديدة من البطولة، بل هو رسالة مهمة تستحق أن نتوقف عندها طويلًا، ليس فقط للاحتفاء بما قدمه هؤلاء الفتية، وإنما للتفكير فيما يمكن أن يصبحوا عليه بعد سنوات.

هذا الجيل قدم صورة تستحق التقدير، فبعد خسارته أمام الأوروغواي، عاد ليحقق انتصارًا تاريخيًا على فرنسا، ثم أكد شخصيته بالفوز على هايتي وقلب تأخره إلى انتصار بهدفين مقابل هدف، ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية، ويمنح الكرة السعودية مساحة جديدة من التفاؤل.

لكن السؤال الأهم الذي يجب أن نطرحه اليوم ماذا بعد التأهل؟ وكيف يمكن أن نحول هذا الإنجاز إلى مشروع حقيقي يخدم مستقبل المنتخب الأول؟.

نحن نتحدث عن لاعبين ستكون أعمارهم عند استضافة السعودية لكأس العالم 2034 بين 24 و25 عامًا، أي أنهم سيكونون في مرحلة النضج الكروي، ومن المفترض أن يشكلوا جزءًا أساسيًا من المنتخب الذي سيمثل الوطن في أكبر حدث رياضي تستضيفه البلاد.

وهنا تكمن الفرصة التي لا ينبغي التفريط بها. فالمطلوب ألا يكون هذا المنتخب مجرد جيل حقق مشاركة جيدة ثم تفرق لاعبوه بين الأندية دون خطة واضحة، بل يجب أن يكون نواة لمشروع طويل الأمد، تتكامل فيه أدوار اتحاد كرة القدم والأندية ووزارة الرياضة.

نحتاج إلى برنامج فني خاص لهؤلاء اللاعبين، يتضمن متابعة تطورهم الفردي، وتوفير أفضل بيئة تدريبية لهم، والاحتكاك المستمر بمدارس كروية متقدمة، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بانتظام مع فرقهم، بعيدًا عن الاكتفاء بالتعاقدات الأجنبية التي قد تحجب عن المواهب السعودية فرصة التطور والمشاركة.

كما يجب ألا تنتهي العلاقة بين الجهاز الفني للمنتخب وهذه المجموعة بانتهاء البطولة، بل تستمر المتابعة والتقييم، مع المحافظة على الهيكل الأساسي للفريق، وتطويره تدريجيًا عبر منتخبات الشباب والأولمبي، حتى لا نبدأ في كل مرحلة من الصفر.

إن استضافة كأس العالم 2034 ليست مجرد ملاعب ومنشآت وتنظيم عالمي، بل هي فرصة تاريخية لصناعة منتخب يليق بطموحاتنا. وربما يكون بعض هؤلاء الناشئين هم من سيحملون أحلام الجماهير السعودية في ذلك المونديال.

الإنجاز الحقيقي لن يكون في عدد الأدوار التي سيبلغها هذا المنتخب في قطر، بل في عدد اللاعبين الذين سنراهم بعد سنوات وهم يرتدون قميص المنتخب الأول، ويملكون الخبرة والشخصية والقدرة على المنافسة.

لا نريد أن يكون تأهل الناشئين ذكرى جميلة في أرشيف الكرة السعودية، بل بداية مشروع نحتفل بثماره في مونديال 2034.