الرياضة بوصفها علمًا لا تختلف عن العلوم الإنسانية الأخرى من ناحية ارتباطها بالنظريات العلمية، التي تسهم في تطورها وتجويد عملها.

ومن أجل ضمان مواكبة الرياضة السعودية، من الناحية الإدارية، المجالات الأخرى التي تميَّزت بنجاحاتها، يجب أن نؤمن بأهمية القيادة الرياضية في المنظمات على مختلف الأصعدة، من وزارة الرياضة إلى الأندية الرياضية.

سأخصِّص هذه الزاوية كل يوم جمعة لتسليط الضوء على علم الإدارة الرياضية وقيادة المنظمات الرياضية.

واليوم سأتحدث عن ملخص كتاب: «الشيء الوحيد» لجاري كيلر وجاي باباسان.

ينطلق الكتاب من سؤال بسيط وعميق: ما الشيء الوحيد الذي إذا أنجزته سيجعل بقية الأمور أسهل أو أقل أهمية؟ يرى المؤلفان أن التشتت بين المهام والأهداف المتعددة قد يستهلك الجهد دون تحقيق نتائج استثنائية، وأن التركيز على الأولوية الحقيقية هو الطريق نحو الإنجاز.

وفي الإدارة الرياضية، قد تقع بعض الأندية في فخ كثرة المبادرات والقرارات، فتتوزع جهودها بين التعاقدات والتسويق والاستثمار والفعاليات، دون تحديد الأولوية التي ينبغي أن تقود بقية أعمالها.

فالنادي الذي يسعى إلى بناء فريق منافس يحتاج إلى منظومة متكاملة، تبدأ بتحديد الهدف، ثم توجيه الموارد والقرارات نحو تحقيقه، بدلًا من الانشغال بأعمال كثيرة لا تتكامل بالضرورة.

ولا يعني التركيز إهمال بقية الجوانب، بل ترتيبها وفق أهميتها، بحيث تصبح القرارات اليومية امتدادًا لرؤية واضحة، ويعرف كل مسؤول ما الذي ينبغي أن ينجزه أولًا.



لا يبقى إلا أن أقول:

إن نجاح الإدارة الرياضية لا يقاس بعدد القرارات أو المبادرات التي تتخذها، بل بقدرتها على تحديد الأولويات وتوجيه الجهد نحو ما يصنع الفارق الحقيقي. فالأندية التي تعرف الشيء الأهم لديها، وتمنحه الوقت والموارد والاهتمام، هي الأقدر على تحويل أهدافها إلى إنجازات مستدامة.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.