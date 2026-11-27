أبدى البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، حسرته على ضياع فرصة الانتصار على الفيصلي بعدما أدرك الأخير التعادل 2-2 في الوقت القاتل ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، قائلًا: «لقد عاقبتنا كرة القدم على إهدار الفرص».

وقال المدرب البرتغالي، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «من الصعب أن أكون هنا في هذه اللحظة، لقد عاقبتنا كرة القدم على إهدار الفرص، ومن وجهة نظري كنا نستحق تسجيل أربعة أو خمسة عطفًا على العديد من الفرص».

وأضاف: «كان يفترض أن نسجل أكثر، وحتى عندما كنا متقدمين بنتيجة 2-1، أتيحت لنا فرص لتسجيل الهدف الثالث، لكننا لم نستغلها، في المقابل آمن لاعبو الفيصلي بقدراتهم ونجحوا في تسجيل التعادل، وكان منافسنا قويًا في الكرات العرضية».

وعن سؤال «الرياضية» حول أسباب استبدال كلايتون على الرغم من تألقه، وتأخر إشراك عبد الإله المالكي، الذي كان من الممكن الاستعانة به منذ بداية الشوط الثاني، أجاب: «كلايتون قدّم عملًا رائعًا، وعاد أخيرًا من المشاركة مع منتخب السنغال، لذلك فضّلت إراحته وتجديد الدماء، وأشركنا مشاري بدلًا منه لأننا نسعى إلى بناء مشروع للفريق».

وفيما يخص إشراك المالكي في الدقائق الأخيرة والنتيجة تشير إلى التعادل، قال المدرب البرتغالي: «سلطان فرحان كان يخوض 90 دقيقة للمرة الأولى، وهو من طلب التبديل، لذلك أشركنا المالكي».