عناوين الأخبار في العالم مستمرة في القول إن العالم الذي نعيش فيه متذبذب، وغير مستقر، تارة نقرأ خبرًا عن علاج لمرض خطير، فترتفع معنوياتنا، ونشعر بتقدم العالم الذي نعيش فيه، وتارة تقول الأخبار: ولماذا العلاجات طالما أن الحروب قد تتوسع ويموت فيها من يموت. وحدهما الرياضة والفنون على صفحات الأخبار من يحاولان لملمة الأمور، ويفتحان نوافذ جميلة تطل على الطمأنينة في عالم فيه أكثر من 20 ألف قنبلة نووية! إن تابعت الأخبار صرت قلقًا، وإن تجاهلتها أصبحت بعيدًا عما يحدث في العالم، حتى وإن دخلت موقعًا إلكترونيًا لصحيفة لتقرأ صفحة الأدب أو الرياضة أو الفن، فلا بد أن تشاهد عناوين الصفحة الأولى المرعبة، فلا تصل إلى صفحتك إلا وأنت ممتعض من العالم الذي لا يريد أن يهدأ. تطبيق إكس منذ سنوات وهو يشعرك أن الحرب الروسية الأوكرانية ستتوسع قريبًا لتبدأ الحرب العالمية الثالثة بشكل رسمي، على سبيل المثال خبر ضرب السفينة الروسية ضمن الشواطئ الليبية شاهدت عنه عشرات التعليقات والتحليلات على إكس تقول إن روسيا قد ترد على سفن حربية غير أوكرانية! والذي يزيد توتر المتابعين من الأخبار ليس ما يحدث على أرض الواقع مثل ضرب السفينة الروسية فقط، بل محللو الأخبار، خصوصًا على اليوتيوب، تجد الواحد منهم يتحدث بالتفاصيل وكأنه هو من أشعل بولاعته السيجارة لبوتين. في تجربة لم أقصدها، وبسبب انشغال أبعدني عن متابعة الأخبار ومنصات التواصل عدة أيام، وجدت نفسي بعيدًا عما يحدث في العالم، وعن عادتي في مشاهدة الفيديوهات القصيرة، فاكتشفت أني قد أضعت الكثير من أوقاتي على لا شيء، وكنت قلقًا بسبب متابعة الأخبار التي لا أملك تغيير واقعها. الأفضل أن أنشغل أكثر لكي أعتاد على البعد عن الأخبار، وآمل أن يأتي اليوم الذي لا أتصفح فيه السوشيال ميديا أكثر من 10 دقائق في اليوم. يقول الكاتب ورجل الأعمال السويسري رولف دوبيلي، مؤلف كتاب «توقف عن متابعة الأخبار»: «الأخبار للعقل مثلما السكر للجسم، كلاهما ممتع في البداية، لكنه ضار عند الإفراط فيه».