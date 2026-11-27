في الوقت الذي نجح فيه دوري روشن السعودي في استقطاب كبار المدربين والنجوم من مختلف أنحاء العالم، لا يزال حضور المدرب السعودي على مقاعد أندية الدوري محدودًا، في مشهد يطرح تساؤلاً مهمًا: لماذا لا يحظى المدرب الوطني بمساحة أكبر في مشروع كروي يتطلع إلى العالمية؟

فالمدرب السعودي ليس غريبًا عن منصات الإنجاز، بل يمتلك تاريخًا يستحق التوقف أمامه، خليل الزياني قاد الأخضر إلى أول ألقابه الآسيوية عام 1984، ومحمد الخراشي قاد منتخب الشباب إلى إنجاز التأهل لمونديال 1989، فيما قاد ناصر الجوهر المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2002. وتواصلت الإنجازات مع خالد العطوي، المتوج بكأس آسيا للشباب 2018، وسعد الشهري الذي قاد المنتخب الأولمبي إلى لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022.

هذه المحطات تؤكد أن الكفاءة التدريبية السعودية قادرة على صناعة الإنجاز، وأن ما تحتاج إليه اليوم ليس الإشادة بتاريخها فقط، بل فرص حقيقية لإثبات حضورها في دوري روشن.

وعلى الجانب العربي، تحضر أسماء مثل التونسي جلال القادري والمغربي جمال السلامي، إلى جانب التونسي محمد دحمان، في مشهد يعكس تنوع الخبرات التدريبية، لكنه يفتح أيضًا باب التساؤل عن حجم الفرص المتاحة للمدرب العربي مقارنة بالأسماء العالمية.

لا أحد يعارض الاستعانة بالمدارس التدريبية العالمية، فهي إضافة فنية للدوري، لكن الطموح يجب أن يتجاوز استقطاب الأسماء اللامعة إلى الاستثمار في صناعة المدرب السعودي، وتأهيله للاحتكاك بهذه الخبرات، ومنحه مسارًا واضحًا للوصول إلى قيادة فرق دوري روشن.

ومع استعداد السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، يصبح تطوير الكفاءات التدريبية الوطنية جزءًا من بناء منظومة كرة قدم متكاملة، لا تقل أهمية عن تطوير الملاعب واستقطاب النجوم.

فهل تتحول العالمية التي يعيشها دوري روشن إلى فرصة لصناعة المدرب السعودي، أم يظل مقعد القيادة الفنية حكرًا على الأسماء القادمة من الخارج؟

#تغريدة_أمل: إذا كان المدرب السعودي قد صنع الإنجازات بالأمس، فلماذا لا نمنحه فرصة صناعة المستقبل؟.