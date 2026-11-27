أرجع التونسي محمد دحمان، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، خروجهم متعادلين 2ـ2 أمام الدرعية ضمن دوري روشن السعودي، الخميس، إلى ما وصفه بـ «حماية اللاعبين داخل غرفة الملابس بين شوطَي المباراة».

وقال دحمان في مؤتمرٍ صحافي، تلا المواجهة: «سيناريو الشوط الأول كان غير متوقَّعٍ، وارتكبنا بعض الأخطاء، لكنْ مسؤوليتنا دائمًا حماية اللاعبين، وفي غرفة الملابس بين الشوطين آمنا بقدراتنا».

وأضاف: «دائمًا ما يُقال إن الشوط الثاني، هو شوط المدربين، لكنَّني أقول: شكرًا للاعبين».

وأشار التونسي إلى تسلُّمه مهمة تدريب الفريق قبل ثلاث حصصٍ فقط من مواجهة الدرعية ضمن الجولة الـ 13 من الدوري، مبينًا أنه، وبحكم عمله مديرًا رياضيًّا في النادي، عرف جيدًا الظروف التي يمرُّ بها الفريق، معربًا عن تقديره لإدارة الفيصلي التي منحته الثقة.

واختتم دحمان حديثه بالقول: «ما يُطمئنني بصفتي مدربًا، هو وجود بوادرَ إيجابيةٍ من شأنها أن تسهم في تطوير الفيصلي. لقد نجحنا في الحصول على نقطةٍ جيدةٍ أمام فريقٍ محترمٍ ومدجَّجٍ بالنجوم، وتسبَّب لنا في كثيرٍ من القلق على الصعيد الدفاعي».