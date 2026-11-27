التقى السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الحكام السعوديين الثلاثة المشاركين في كأس العالم تحت 17 عامًا، الجارية في قطر.

وحسبما أفادت مصادر «الرياضية»، وقف نافارو، خلال اللقاء الأربعاء في الدوحة، على جاهزية محمد السماعيل، حكم الساحة، وسعد السبيعي وعمر الجمل، وقدَّم لهم توجيهاتٍ فنيَّةً، مُعبِّرًا عن دعمه لهم.

وحتى الآن، قاد الطاقم السعودي مباراتي المكسيك ورومانيا، 21 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 11، وكولومبيا وهندوراس، الثلاثاء، في الجولة الـ 12.

وفي المباراتين، كان السماعيل حكم ساحةٍ، والسبيعي والجمل مساعدين أول وثانٍ.

وانطلقت كأس العالم تحت 17 عامًا بمشاركة 48 منتخبًا 19 نوفمبر، ويستمر حتى 19 ديسمبر المقبل.