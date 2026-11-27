سجل فريق بورنموث الإنجليزي الأول لكرة القدم فوزه الخامس تواليًا في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وبعشرة لاعبين عندما قلب الطاولة على مضيفه سيلتا فيجو الإسباني 2-1، فيما مني شريكه السابق في الصدارة بنفيكا البرتغالي بخسارة مذلة أمام مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 0-4 الخميس لحساب الجولة الخامسة.

في المباراة الأولى، كان سيلتا فيجو في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني، عندما تقدم بهدف لقائده ياجو أسباس البالغ من العمر 39 عامًا «19».

وتلقى بورنموث ضربة موجعة بطرد مدافعه الغيني الفرنسي بافوديه دياكيتيه «22»، لكن الفريق الإسباني لم يستغل النقص، بل تلقت شباكه هدفين عبر الأوروجوياني ألفارو رودريجيز إثر تمريرة من الدولي المغربي أمين عدلي «47»، والبرازيلي ريان «78».

وهو الفوز العاشر تواليًا لبورنموث في مختلف المسابقات والخامس في خمس جولات بالمسابقة، فانفرد بالصدارة بـ15 نقطة بفارق ثلاث أمام شريكه السابق فيرينتسفاروش المجري الذي يستضيف تسيليي السلوفيني لاحقًا.

وبات بورنموث أول فريق إنجليزي يفوز بأول خمس مباريات له في إحدى المسابقات الأوروبية الكبرى.

وفي المباراة الثانية، حسم بلزن نتيجة مباراته مع بنفيكا في شوطها الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة عبر السلوفاكي باتريك خروسوفسكي «30»، والغاني برينس أدو «43»، وكريستوف كابونجو «44». وعزز كابونجو تقدم أصحاب الأرض بهدف رابع «46».

وبالفوز الثاني تواليًا بعد ثلاث هزائم متتالية، رفع بلزن رصيده إلى ست نقاط وارتقى إلى المركز الـ19، فيما تعرض بنفيكا لخسارته الأولى فتجمد عند 12 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع.

واستفاد باير ليفركوزن من سقوط بنفيكا وتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا بفوزه على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين سجلهما الأمريكي مالك تيلمان «10»، والإنجليزي جاريل كوانساه «45».

وواصل مرسيليا الفرنسي صحوته بفوز ثانٍ تواليًا بعد ثلاث هزائم عندما تغلب على ضيفه ليفسكي صوفيا البرتغالي بهدف وحيد سجله الدولي الجزائري أمين جويري «28» من ركلة جزاء. وأهدر اللاعب نفسه ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وشهدت المباراة أحداث شغب في المدرجات بين جماهير الفريقين، تخللتها عمليات رشق بالمقذوفات وإلقاء الشماريخ.

وصعد مرسيليا إلى المركز الـ23 برصيد ست نقاط مقابل 7 لليفسكي في المركز العاشر.