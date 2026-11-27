قلبَ فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم تخلُّفه بثنائيةٍ إلى فوزٍ بـ 3ـ2 على أولمبياكوس اليوناني، الخميس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».



وتقدم أولمبياكوس بنيرانٍ صديقةٍ بتسجيل الدولي الفرنسي مايك مينيان، حارس المرمى، هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 31، ثم أضاف البرتغالي جوتا سيلفا الثاني مطلع الشوط الثاني «49».

وقاد الإنجليزي عمري هوتكينسون عودة ميلان حيث قلَّص الفارق بمجهودٍ فردي من منتصف الملعب، منهيًا الهجمة بتسديدةٍ قويةٍ بيسراه من خارج المنطقة «56»، ثم صنع هدفَي التعادل والفوز بتمريرتين حاسمتين لكلٍّ من ألفادجو سيسيه «63»، والأمريكي كريستيان بوليسيتش «71».

ورفع ميلان رصيده إلى ست نقاطٍ، وصعد الى المركز الـ 24 مؤقتًا، منعشًا آماله في بلوغ الدور التالي ولو عبر الملحق، فيما تجمَّد رصيد أولمبياكوس عند عشر نقاطٍ، وتراجع إلى المركز الثامن.

وهذه الخسارة الأولى للفريق اليوناني في مبارياته الـ 13 الأخيرة بقيادة مدربه الإسباني إيمانول ألجواسيل «عشرة انتصاراتٍ وتعادلان».

كذلك، هذه الخسارة الثالثة لأولمبياكوس في خمس مواجهاتٍ أمام ميلان مقابل فوزٍ واحدٍ وتعادلٍ، وكان انتصاره الوحيد على «الروسونيري» 3ـ1 في الدوري الأوروبي، ديسمبر 2018.