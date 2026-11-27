يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال مواطنه كارلوس تيفيز المقررة في 20 ديسمبر في بوينس آيرس، وفق ما أعلن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق معربًا عن أمله في أن يلبّي البرتغالي كريستيانو رونالدو الدعوة أيضًا.

ولوّح تيفيز «42 عامًا» خلال مقابلة مع قناة «تي واي سي سبورتس» بإمكانية مشاركة النجم البرتغالي في المباراة التي ستقام على ملعب «لا بومبونيرا»، معقل بوكا جونيورز، النادي الذي تدرج في صفوفه وأنهى مسيرته فيه في يونيو 2022.

وفي حال تأكدت مشاركة القائد السابق للمنتخب البرتغالي «41 عامًا»، فستكون المرة الأولى التي يلعب فيها النجمان اللذان تنافسا لأعوام على لقب أفضل لاعب في العالم، ضمن الفريق ذاته.

وسجل ميسي «39 عامًا» هدفه الأخير مع الأرجنتين في السادس من أكتوبر، أمام بنين تجريبيًا 3-0 في آخر مباراة دولية له.

ولعب تيفيز، المهاجم السابق لبوكا جونيورز ومانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث كان زميلًا لرونالدو، ومانشستر سيتي ويوفنتوس الإيطالي، إلى جانب ميسي في مناسبات عدة، أبرزها خلال كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا وكوبا أميركا 2011.

ومن المقرر أن يشارك في المباراة أيضًا عدد من أساطير كرة القدم، بينهم حارس المرمى الإيطالي السابق جانلويجي بوفون، ولاعب الوسط الأرجنتيني السابق خوان رومان ريكيلمي، والمدافع الإنجليزي السابق ريو فرديناند.

وكان تيفيز، الملقب بـ«الأباتشي»، أعلن اعتزاله رسميًا في يونيو 2022 بعد أشهر قليلة من رحيله عن بوكا جونيورز، حيث أحرز معه كأس ليبرتادوريس وكأس الإنتركونتيننتال 2003.

وبعد اعتزاله، اتجه إلى التدريب وتولى الإشراف على عدد من الأندية الأرجنتينية، بينها إنديبنديينتي دي أفيانيدا وروزاريو سنترال.

من جهته، سيخوض ميسي مباراة تجريبية أخرى بالأرجنتين، ولكن هذه المرة مع إنتر ميامي الأمريكي أمام ريفر بلايت، في 19 يناير في بوينس آيرس.