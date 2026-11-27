تضامن نجوم الرياضة المصرية وأنديتها واتحاداتها مع ضحايا حادث الوراق، برسائل نعي ومواساة شارك فيها محمد صلاح وعمر مرموش، لاعبا كرة القدم، إلى جانب ناديي الأهلي والزمالك، فيما امتدت مظاهر التضامن إلى المنافسات القارية، عبر مطالبات بالوقوف دقيقة حداد، بالتوازي مع موجة تبرعات ومساهمات مالية واسعة بادرت بها شخصيات رياضية وعامة ورجال أعمال من مصر وخارجها.

وتصدر محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، رسائل التعزية، فكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «خالص العزاء لأسر ضحايا حادث دائري الوراق وأمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

كما نعى مرموش الضحايا. وأعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال برنامجه «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، استجابة نجم توتنام هوتسبير الإنجليزي لمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والبرنامج للتبرع لصالح الضحايا، دون الكشف عن قيمة مساهمته.

وشارك عدد من لاعبي الأهلي في موجة النعي، فكتب مصطفى شوبير، حارس المرمى، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «نعزي أنفسنا ونعزي مصر الحبيبة وأهلنا جميعًا»، ودعا كريم فؤاد للضحايا بالرحمة والمغفرة، فيما كتب محمد هاني عبر حسابه على منصة «إكس»: «البقاء لله في ضحايا حادث الوراق، ربنا يرحمهم يا رب». واكتفى محمد مجدي «أفشة» بنشر صورة من موقع الحادث مصحوبة بعبارة «إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونشر محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق الرياض السعودي والأهلي السابق، رسالة تعزية عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على حسابه في «إنستجرام»، داعيًا للضحايا بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان.

وعلى مستوى الأندية، نعى الأهلي والزمالك، قطبا كرة القدم المصرية، الضحايا عبر حساباتهما الرسمية، كما نشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان التعزية في حسابه على منصة «إكس»، وجاء فيه: «نعزي أنفسنا، ونعزي مصر الحبيبة وأهلنا جميعًا»، متضمنًا مواساة أسر الضحايا والدعاء للمصابين بالشفاء. وأصدر الاتحاد المصري لكرة اليد بيانًا مماثلًا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وامتد التضامن إلى المنافسات القارية، بعدما وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على طلبي الزمالك وبيراميدز بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا قبل مباراتي الفريقين أمام النادي الإفريقي التونسي والمغرب الفاسي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقرر نادي سموحة تأجيل حفل افتتاح منطقة «Green Corner»، وهي إحدى مناطق الخدمات والترفيه داخل النادي بالإسكندرية، فيما أعلن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إلغاء الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها الوزارة حتى إشعار آخر، تضامنًا مع أسر الضحايا.

وعلى صعيد التبرعات، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تخصيص 43 مليون جنيه لدعم أسر الضحايا والمصابين. ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» رغبته في تقديم 30 مليون جنيه للحكومة المصرية لمساندة أسر المتوفين، وكتب: «أتمنى قبول مبلغ 30 مليون جنيه مصري يُقدَّم للحكومة تُصرف لمساندة أسر شهداء حادث الوراق». ثم أعاد نشر المنشور مضيفًا تخصيص 13 مليون جنيه للمصابين الـ 26، ليصل إجمالي المبلغ المعلن إلى 43 مليون جنيه.

وأعلن ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، التبرع بـ 20 مليون جنيه، فيما بادر رجال أعمال وشخصيات عامة، بينهم هشام طلعت مصطفى وأحمد عز وياسين منصور ومحمد لطفي منصور وأحمد أبو هشيمة، بتقديم مساهمات مالية لدعم أسر الضحايا والمصابين.

وشملت التبرعات القطاع المصرفي والطيران المدني ومؤسسات أهلية وشركات الاتصالات، في تضامن تجاوز الملاعب إلى دعم أسر الضحايا والمصابين.

وكانت منطقة الوراق في محافظة الجيزة المصرية شهدت، مساء الأربعاء، حادثًا مأساويًا على الطريق الدائري، أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين وفق تقارير صحافية.