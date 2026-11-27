أوقف لاعبان برازيليان، بينهما دافيد كوريا دا فونسيكا مهاجم فاسكو دا جاما، وأودعا السجن الخميس بتهمة التعاون مع منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، وفق ما أفادت به مصادر في الشرطة.

وأمرت محكمة في ولاية إسبيريتو سانتو «جنوب البرازيل» بوضع كوريا وهاينر موجارديم كورديرو، مدافع فريق فيلا نوفا الناشط في الدرجة الثانية، قيد الحبس الاحتياطي، بعدما ورد اسماهما في تحقيق مرتبط بمجموعة إجرامية.

وأكدت شرطة ريو دي جانيرو أن كوريا «31 عامًا» أُوقف داخل مركز تدريبات فريقه. وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية اللاعب وهو يغادر برفقة عناصر من الشرطة.

ويواجه كوريا اتهامات بـ«محاولة القتل، والانتماء إلى منظمة إجرامية مسلحة، والاتجار بالمخدرات، وممارسة الإكراه أثناء إجراءات قضائية»، بحسب بيان للشرطة أشار أيضًا إلى وجود «روابط محتملة» مع جماعة «كوماندو فيرميلو» المسلحة.

وفي بيان رسمي، أعلن فاسكو دا جاما أنه «وضع دائرته القانونية بتصرف اللاعب» لمتابعة القضية».

أما هاينر موجارديم كورديرو فسلّم نفسه طوعًا للسلطات في مدينة غويانيا «وسط غرب البرازيل»، برفقة محامٍ من ناديه، بحسب ما أوضح النادي في بيان أكد فيه أن لاعبه ينفي التهم الموجهة إليه.