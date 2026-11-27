قاد النجم المصري محمد صلاح فريق طرابزون سبور التركي الأول لكرة القدم إلى قلبِ تأخُّره أمام سيسكا صوفيا البلغاري والفوز 2-1، مساء الخميس ضمن رابع جولات دوري المؤتمر الأوروبي.

وتألق صلاح، الذي لعِب مباراة الفريقين كاملةً، وأحرز هدفًا في الدقيقة 69، وصنع آخر في الدقيقة 90+3، لزميله الجناح البرتغالي نواه سافيولو.

وكان الضيف التركي، على مدينة صوفيا، متأخرًا بهدفٍ عكسي، في الدقيقة 32، أحرزه بالخطأ لاعبُه سيدني كابرال، ظهير منتخب الرأس الأخضر.

وللمرة الثانية هذا الموسم، يتمكن طرابزون سبور، الذي يدربه الألماني توماس ريس، من الانتصار بعد استقبال الأهداف أوَّلًا.

وتغلّب صلاح وزملاؤه 4-3 على ريزا سبور، الشهر الماضي ضمن تاسع جولات الدوري التركي الممتاز، على الرغم من تقدم المنافس عليهم 2-0.

وأمام سيسكا صوفيا، ارتفع إلى خمسٍ عددُ المبارياتِ التي جمع فيها الجناح المصري بين إحراز وصناعة الأهداف مع فريقه الجديد.

وفعلها «المو» أمام كلٍ من كوبس الفنلندي وهارتس الإسكتلندي، في دوري المؤتمر، وغلطة سراي وجينشلير بيرليجي، في الدوري التركي.

وفي المجمل، رفع صلاح عدد إسهاماته التهديفية، بقميص طرابزون سبور، إلى 18 في العدد ذاته من المشاركات، مع إحرازه 12 هدفًا وصناعته 6.

ويحتل فريقُه، الذي استقطبه أواخر الصيف الماضي، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الأوروبي، برصيد 9 نقاط. ومحليًا، يأتي وصيفًا، برصيد 28 نقطة، متأخِّرًا بثلاثٍ عن المتصدر غلطة سراي.