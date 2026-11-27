تغلب فريق سلتيك الإسكتلندي الأول لكرة القدم على مضيفه تورينسي البرتغالي 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المؤتمر الأوروبي، ليعزز آماله في التأهل إلى الدوري الأوروبي، فيما اكتسح أياكس الهولندي ثون السويسري برباعية نظيفة، بينما قلب نورشيلاند الدنماركي تأخره أمام ضيفه باناثانيكوس اليوناني إلى فوز 3-2 بمساهمة من الجناح المصري إبراهيم عادل.

في المباراة الأولى، سجل لسيلتك المدافع الإسباني خافي فازكيز بالخطأ في مرمى فريقه «9»، والبديل الكولومبي كاميلو دوران «84» برأسية من تمريرة جيمس فورست، ليحقق بذلك الفريق فوزين متتاليين في البطولة، والأول له على الأراضي البرتغالية منذ عام 2003.

أما أياكس، فافتتح التسجيل بعد خمس دقائق فقط بواسطة ريان بونيدة بتسديدة قوية في سقف المرمى من مسافة عشرة أمتار تقريبًا.

وحافظ أياكس على تقدمه، لكنه كان متراخيًا في الاستحواذ على الكرة، ما حال دون مضاعفة تقدمه سريعًا. واضطر للانتظار حتى قبيل نهاية الشوط الأول، حين سجل هدفًا ثانيًا بهجمة مرتدة خاطفة بدأت بتمريرة من الحارس الألماني مارك تير شتيجن، وانتهت بعد عدة نقلات عند ماركوس ليوناردو الذي سددها في الشباك «41».

وحافظ أياكس على زخمه في الشوط الثاني، وسجل الهدف الثالث من ركلة حرة رائعة نفذها بونيدة في الزاوية العليا من مسافة حوالي 25 مترًا «70». وعزز ستيفن بيرغويس النتيجة بالهدف الرابع بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء «89».

وبمشاركة النجم المصري الدولي إبراهيم عادل، قلب نورشيلاند تأخره أمام ضيفه باناثانيكوس إلى فوز 3-2. تقدم الفريق اليوناني بثنائية عن طريق أدريانو ياجوشيتش «45» وإلمين راستودير «55»، بينما جاءت ثلاثية نورشيلاند بواسطة ألكسندر ليند «61» بصناعة من إبراهيم عادل، وفيكتور كريستيانسن بالخطأ في مرماه «78»، وليند «80».