نُقل خمسة مشجعين لنادي ليفسكي صوفيا البلغاري إلى المستشفى بعد أعمال عنف سبقت مباراة الفريق الأول لكرة القدم، ضد مرسيليا الفرنسي، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» على ملعب «فيلودروم» في مرسيليا، فيما حمل الرئيسان الفرنسي والبلغاري مسؤوليتها لمشجعي الفريق المضيف.

وقبل نحو عشر دقائق من صافرة البداية، اندلعت مواجهات في المدرجات بين مجموعتي المشجعين، تخللتها عمليات رشق بالمقذوفات وإلقاء الشماريخ.

وغادر عشرات من مشجعي مرسيليا بسرعة مدرج «فيراج سود» قبل أن يظهروا مجددًا في مدرج «جان بوان»، أحد المدرجات الجانبية في ملعب «فيلودروم».

وأعقب ذلك حالة من التدافع، إذ بدا أن مشجعي مرسيليا كانوا يلاحقون مجموعة من أنصار الفريق البلغاري، وسرعان ما لجأ هؤلاء إلى القطاع المخصص لجماهير ليفسكي، حيث كان يوجد نحو 500 مشجع.

وهناك تصاعد التوتر بين الطرفين مع تبادل رشق المقذوفات والشماريخ، وتمكن عناصر الأمن من إعادة الهدوء إلى المدرجات، وبعد وقت قصير من انطلاق المباراة في موعدها المحدد، عاد عشرات من مشجعي مرسيليا في الاتجاه المعاكس نحو مدرج «فيراج سود».

وظل القطاع المخصص لجماهير ليفسكي بعد ذلك تحت مراقبة أمنية مشددة من قبل قوات مكافحة الشغب، مع تسجيل بعض حالات التوتر الجديدة بين جماهير الفريقين، لا سيما خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وفي بيان نقل إلى وسائل الإعلام، أعلن مرسيليا لاحقًا إدانته هذه الأحداث، قائلًا: «التدخل السريع لفرق الأمن التابعة للنادي سمح بإعادة الهدوء، من دون أيّ تأثير على سير المباراة، يعمل النادي حاليًا على تحديد الملابسات الدقيقة لهذه الأحداث، بالتنسيق مع السلطات المختصة».

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ماجرى بـ«أشد العبارات الممكنة... أعمال العنف التي استهدفت مشجعين بلغار»، بحسب قصر الإليزيه.

ووصفت إيليانا يوتوفا، الرئيسة البلغارية، ما جرى أنه «غير مقبول وصادم»، مضيفة في بيان صحافي عبر منصة «فيسبوك»: الاعتداءات على المشجعين البلغار تعكر إحدى المباريات الكبرى التي تجمع ملايين الناس حول العالم، يجب أن يتمكن الجميع من تشجيع فريقهم دون خوف على سلامتهم».

وتحدث ماكرون إلى نظيرته البلغارية على هامش قمة أوروبية في بروكسل، مؤكدًا لها على أن هذه الأعمال لن تمر دون عقاب»، وفقًا لقصر الإليزيه.

وكشف مصدر في شرطة مرسيليا لوكالة فرانس برس عن نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بإصابات في العين وصدمات في الرأس وخلع في الكتف، متابعًا: «خضع ستة آخرون للعلاج في الموقع من جروح مختلفة».

وأشار مصدر من الشرطة إلى أن كافة المصابين بلغاريون، ولا معلومات في هذه المرحلة بشأن أيّ توقيفات.

من جهته، أبدى الإسباني خوليو فيلاسكيس، مدرب ليفسكي صوفيا استياءه مما حدث، قائلًا: «حدث مؤسف جدًا، هذه حوادث غير مقبولة بالنسبة إلى كرة القدم، أدعم المشجعين الذين وجدوا أنفسهم وسط هذا الحادث، آمل ألا يكون قد وقع أيّ أمر خطير، أنا حزين لهذا الوضع».