تغادر بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الدمام مباشرة بعد الفراغ من الحصة التدريبية الختامية التي تنطلق عند الساعة 4:30 عصر الجمعة وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق في الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، سيحدد في المران الأخير من سيحل مكان البرتغالي روبن نيفيش الموقوف بالبطاقات الصفراء.

وشارك نيفيش «29 عامًا» في جميع مباريات الهلال الماضية بدوري «روشن»، سجَّل من خلالها 5 أهداف وصنع 4، ونال أربع بطاقات صفراء، الأولى ضد الخليج «الجولة 4»، الأهلي «3»، التعاون «7»، وأخيرًا أمام الفتح «12».

ولم يغب نيفيش عن الأزرق العاصمي الموسم الجاري إلا في مواجهتين فقط أمام الشمال وشباب الأهلي الإماراتي بداعي الإصابة.

ونافس نيفيش مهاجمي الهلال الموسم الجاري، إذ استطاع تسجيل 9 أهداف في جميع المسابقات وصناعة 4 أهداف.

ويتصدر الهلال قائمة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، مع أفضلية مواجهة مؤجلة ضمن الجولة التاسعة أمام الرياض.

من جهته، يواصل الفرنسي سايمون بوابري لاعب الوسط التأهيل بعد إصابة عضلة الفخذ الخلفية وسيغيب عن المواجهة.