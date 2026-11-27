يجري الكوراساوي جولين جاري، مدافع فريق أبها الأول لكرة القدم، السبت، فحص أشعة على موضع إصابته بمستشفى الحياة الطبي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية». وتعرض جاري للإصابة عند الدقيقة 35 أمام الشباب في الجولة 13 من دوري روشن، وخرج على أثرها، وحل بدلًا عنه عبدو ديالو.

من جهة ثانية، بيّن المصدر أن لاعبي فريق أبها سيعودون السبت إلى التدريبات، بعد أن منحهم مدربهم الكرواتي تيو بيريجا، مدرب الفريق، راحة الجمعة، عقب الخسارة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة أمام الشباب 1-0 الخميس.

ويستعد الفريق للقاء مضيفه التعاون الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويدخل أبها اللقاء برصيد 3 نقاط متذيلًا الترتيب.