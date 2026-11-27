يتصدر الصدام العربي بين فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم، والإفريقي التونسي منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، فيما تدخل أندية الترجي التونسي وبيراميدز المصري المنافسة بحثًا عن بداية قوية تعزز حظوظها في السباق نحو استعادة اللقب.

وتدخل البطولة الموسم الجاري مرحلة جديدة من الصراع على الزعامة، في ظل غياب أسماء اعتادت احتكار المشهد، على غرار ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي حامل اللقب، والأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة «12 لقبًا»، ما يفسح المجال أمام طموحات أندية أخرى تسعى إلى تثبيت حضورها القاري.

ويتطلع الترجي والزمالك لاستعادة الكأس الغالية كونهما يحملان إرثًا قاريًا كبيرًا، يقابله طموح تثبيت المكانة ويتعلق الأمر بكل من بيراميدز الذي يصبو إلى تأكيد حضوره بين الكبار، ونهضة بركان المغربي الساعي لتحقيق إنجاز قاري يفوق ما حصده في كأس الاتحاد، ليكلل حضوره اللافت إفريقيا في آخر الأعوام.

اختبار حقيقي للزمالك

تُعد مواجهة الزمالك والإفريقي السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن المجموعة الثانية كواحدة من أبرز محطات الافتتاح، في لقاء يجمع فريقين يملكان تاريخًا قاريًا وثقلًا جماهيريًا، ولا تبدو فيه النقاط الثلاث مجرد رصيد افتتاحي، بل فرصة لفرض إيقاع المنافسة مبكرًا.

ويعي الزمالك العائد إلى المسابقة بعد غياب لثلاثة مواسم، بقيادة معتمد جمال، مدرب الفريق، أن اللقاء يشكل اختبارًا حقيقيًا، لتشكيلته التي يقودها الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأبيض، إلى جانب الأنغولي شيكو بانزا، وأحمد شريف والمخضرم عبد الله السعيد.

في المقابل يقود الإفريقي ماهر الكنزاري، مدرب الفريق، الذي يستعيد عدد من لاعبيه الأجانب عملًا بقوانين المسابقة القارية المختلفة عن تلك المعتمدة في الدوري التونسي، على غرار الكاميروني تادوس نكانج، والبوركينابي آلان كانتي.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي يونج أفريكانز التنزاني وضيفه مولودية الجزائر الجزائري في زنجيبار.

وعانى الفريق الجزائري صعوبات فنية في بداية الموسم ما أدى الى إقالة التونسي خالد بن يحيى، مدرب الفريق، وإسناد المهمة لمساعده كريم دلهوم الذي قدم نفسه أمام جمهور «العميد» بالتعادل في القمة ضد شبيبة القبائل.

قمة مصرية مغربية

وثمة قمة لا تقل أهمية، تجمع بين بيراميدز، بطل 2025، وضيفه المغرب الفاسي المغربي الأحد على ملعب الدفاع الجوي.

ويدخل بيراميدز اللقاء بصورة جديدة بعد تولي الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مسؤلة تدريب الفريق بدلًا من الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، وارتفعت معنويات الفريق بعد التغلب على الأهلي في الدوري المحلي والابتعاد في الصدارة.

وشدد موكوينا على صعوبة اللقاء ضد بطل المغرب، قائلًا: «يملكون من الأسلحة والمؤهلات ما يجعلهم خصمًا عنيدًا يصعب ترويضه».

ويمتلك بيراميدز مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة في مقدمتهم المغربيان وليد الكرتي ومحمد الشيبي، والجزائري نذير بنبوعلي، فضلًا عن المحليين بينهم كريم حافظ ومحمود صابر ومصطفى زيكو.

ويعول الفريق الأصفر والأسود على الروح القتالية والطموح لتسجيل عودة قوية إلى المسابقة القارية، بقيادة المدرب الشاب أمين الكرمة الذي حل بديلا للبرتغالي روي ألميدا.

ويلتقي في المجموعة ذاتها الهلال السوداني مع ضيفه حوريا كوناكري الغيني على ملعب «أماهورو»، في كيغالي العاصمة الرواندية المعتمدة أرضًا للفريق السوداني.

وفي المجموعة الثالثة، يسعى نهضة بركان إلى تحقيق انطلاقة قوية عندما يواجه ضيفه كولومب الكاميروني على الملعب البلدي بمدينة بركان.

ويعول الفريق البرتقالي على خبرته القارية الكبيرة وحضوره التنافسي القوي في الأعوام الأخيرة، بعدما حقق لقب كأس الاتحاد ثلاث مرات، وبلغ نصف النهائي في دوري الأبطال في الموسم الماضي من أول مشاركة.