أعلن الإسباني مارك ماركيز، درّاج فريق دوكاتي، اعتزاله منافسات بطولة العالم للدراجات النارية «موتو جي بي» عقب جائزة فالنسيا الكُبرى، المقررة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك وفق ما أكده فريقه، الجمعة.

وأصدر فريق دوكاتي، بيان صحافي، بثّه عبر عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «بات الأمر رسميًا، قرر مارك ماركيز اعتزال منافسات موتو جي بي، وستكون جائزة فالنسيا الكبرى لعام 2026 سباقه الأخير بصفته دراجًا محترفًا، وكذلك ظهوره الأخير مع فريق دوكاتي لينوفو».

من جهته، وجّه ماركيز رسالة وداعية عبر مقطع فيديو صُوّر في منطقة الصيانة «البادوك» بحلبة ريكاردو تورمو، حيث رفع سلسلة من اللافتات أمام الكاميرا، قال فيها: «شكرًا لكل من كان جزءًا من هذه الرحلة، آمل أن تكونوا استمتعتم فيها بقدر ما استمتعت أنا بها، سيكون هذا سباقي الأخير في موتو جي بي، صنعنا التاريخ».

وتُوّج ماركيز بلقبه الثامن في الفئة الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية، خلال جائزة البرتغال الكبرى نهاية الأسبوع الماضي، محققًا لقبه الثاني تواليًا مع فريق دوكاتي الإيطالي.

وبهذا الإنجاز، عادل ماركيز الرقم القياسي للأسطورة الإيطالية جاكومو أجوستيني الذي أحرز ألقابه الثمانية بين عامي 1966 و1975، كما تفوق على غريمه التاريخي الإيطالي الأخر فالنتينو روسي، الذي أحرز سبعة ألقاب في الفئة الملكية، وإن كان الأخير لا يزال يتفوق عليه في عدد الانتصارات بالسباقات، برصيد 89 فوزًا مقابل 80 للدرّاج الإسباني.

وتكتسب البطولة الأخيرة أهمية استثنائية بالنظر إلى الموسم الصعب الذي عاشه ماركيز، صاحب الـ33 عامًا، والذي طاردته الإصابات وحوادث السقوط، إذ اضطر إلى انتظار السباق الثامن في المجر، في السابع من يونيو الماضي، لتحقيق فوزه الأول الموسم الجاري.

وتعرض ماركيز لثقب في إطاره خلال السباق الافتتاحي في تايلاند مارس الماضي، قبل أن يسقط في جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة خيريس، ثم تعرض لحادث جديد في جائزة فرنسا الكبرى، أسفر عن كسر في قدمه وحرمه من المشاركة في السباق التالي، جائزة كاتالونيا الكبرى.

وعند عودته إلى المنافسات في جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة موجيلو، كان الدرّاج الإسباني يتأخر بفارق بلغ 102 نقطة عن ماركو بيتسيكي، المتصدر، وذلك في مطلع يونيو، بعد أسابيع قليلة من خضوعه لجراحة في قدمه، فضلًا عن عملية جراحية سابقة في كتفه المصابة، لكن ما إن استعاد إيقاعه حتى انطلق بقوة نحو سلسلة من الانتصارات، وأنهى الموسم برصيد سبعة انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى، وعشرة انتصارات في سباقات السرعة «سبرينت».