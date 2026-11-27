استدعى الأسترالي أنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، 21 لاعبًا للمغادرة إلى بريدة لملاقاة الحزم السبت ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر ذاته عن أن الفريق سيغادر الجمعة برًا إلى القصيم، دون المصاب الفرنسي كينجسلي كومان ومواطنه المدافع محمد سيماكان لإراحته.

وذكر المصدر أن أنج استدعى أيمن يحيى بعد تعافيه من الإصابة.

وضمت القائمة ثلاثي حراسة المرمى: البرازيلي بينتو ماتيوس، وعبدالهادي العلوان، وعبدالرحمن العتيبي، والمدافعين عواد أمان، وسالم النجدي، والإسباني إينيجو مارتينيز، ونواف بوشل، وعبدالإله العمري، ونادر الشراري، ولاعبي الوسط عبدالله الخيبري، والبرتغالي سامو كوستا، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، وسامي النجعي، وعبدالرحمن غريب، وأيمن يحيى، وراكان الغامدي، والمهاجمين، يتقدمهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليش، والسنغالي ساديو ماني، وعبدالله الحمدان، وسعد حقوي.