استعاد فريق الخلود الأول لكرة القدم خدمات الثنائي الغيني سيدوبا سيسيه، والليتواني أوتكوس، بعدما تعافيا من الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة مع زملائهما اللاعبين.

وطبقًا لحساب النادي الرسمي على منصة «إكس»، ظهر الثنائي في القائمة الأساسية للمدرب الإنجليزي ديس باكنجهام، لمواجهة الخليج ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، الجمعة.

وضمت قائمة المدرب الإنجليزي: حامد، وأوتكوس، وبيناس، وباكلي، وسيسيه، ورمزي، وكامارا، وكوتارخينيا، وكوبا، ودومينيجيز، وصوعان.

ويحتل الخلود المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.