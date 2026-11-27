أجرى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، تعديلًا محدودًا في قائمة الفريق الأول التي تواجه الخلود ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، السبت، مقارنة بالتي فازت 4-2 على الحزم الجولة الماضية.

وطبقًا لحساب نادي الخليج على منصة «إكس»، دفع المدرب البرتغالي بالثنائي صالح العمري وماجد كنبة بدلًا من ميجيل كريسبو ومواف الصعدي، اللذين احتفظ بهما على مقاعد البدلاء.

وتضم قائمة الخليج: أنتوني موريس، ومحمد خبراني، وبيدرو ريبونتش، وفواز الصقور، وعمر مارسكاريل، وصالح العمري، وماجد كنبة، وموسى بارو، وأنجيلو فلوجيني، وجواشوا كيمج.

ويحتل الخليج المركز العاشر بـ15 نقطة قبل مواجهة الخلود.