توفيت الأمريكية أنيتا ديفرانتز، الحائزة على ميدالية برونزية أولمبية في التجذيف، وإحدى العضوات الرائدات في اللجنة الأولمبية الدولية، عن 74 عامًا، وفق ما أعلنت اللجنة.

ونعت كيرستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، الراحلة الأمريكية عبر بيان صحافي، جاء فيه: «أشعر بإحساس عميق بالخسارة بعد وفاة أنيتا، كانت مرشدة وصديقة ومصدرًا حقيقيًا للإلهام بالنسبة لي، ولعدد كبير جدًا من الناس حول العالم، ومنذ بداياتي في الحركة الأولمبية، أرتني كيف تبدو القيادة الشجاعة، وما الذي يمكن للنساء تحقيقه في الرياضة».

وتُعد أنيتا الأمريكية الأولى من أصول إفريقية، وأول امرأة أمريكية تنضم إلى الهيئة الدولية.

وأشادت سارة هيرشلاند، المديرة التنفيذية للجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية، ورئيسها جين سايكس بعملاقة الحركة الأولمبية، مضيفة: «إلى جانب كل إنجازاتها التاريخية بوصفها أول من حقق هذه المناصب، فإن أكثر ما سنفتقده هو أنيتا نفسها قوتها الهادئة، وذكاءها المتقد، وطيبتها الإنسانية، كانت تطرح الأسئلة الصعبة، دائمًا بروح من اللطف، وكانت تعيد النقاش دائمًا إلى الرياضيين».

وكانت أنيتا قائدة منتخب أمريكا للتجديف في دورة الألعاب الأولمبية في مونتريال عام 1976، وأحرزت الميدالية البرونزية في سباق الثماني سيدات، ثم أصبحت نائبة لرئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 1984، قبل أن تُنتخب عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية عام 1986.

وبصفتها مناصرة للرياضة النسائية، شغلت أنيتا عضوية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية لمدة 13 عامًا، وأصبحت أول امرأة تتولى منصب نائب رئيس المنظمة عام 1997، قبل أن تخسر سباق الرئاسة عام 2001، كما ترأست لجنة المرأة والرياضة التابعة للجنة الأولمبية الدولية لنحو 20 عامًا.