سجّلت لعبة «Queen's Domain» قفزة كبيرة في المبيعات، بعدما باعت 300 ألف نسخة، خلال 21 يومًا فقط من الإطلاق في أسواق الألعاب الإلكترونية العالمية، إضافة إلى نيّلها تقييمًا كاملًا «5/5» من الموقع البريطاني «Eurogamer» المتخصص في مراجعة ألعاب الفيديو.

وصدرت اللعبة بشكلٌ رسميّ 30 أكتوبر الماضي، على أجهزة PlayStation 5 وXbox Series X/S وNintendo Switch 2 وWindows.

وتندرج «Queen's Domain» ضمن ألعاب تقمّص أدوار وحركة «Action RPG» من منظور الشخص الأول بطابع خيالي كلاسيكي «Retro Fantasy».

وتدور أحداث اللعبة حول شخصية الأمير بيريوم، الذي يتحطم مركبه على شواطئ جزيرة نيسيد الغامضة، لينطلق في رحلة للبحث عن والده وكشف أسرار الجزيرة، ومواجهة الملكة سيرااتسو الساحرة الشريرة.

تستلهم لعبة «Queen's Domain» تصميم عالمها من سلسلة King's Field وDark Souls من تطوير FromSoftware، مع اعتماد على السرد البيئي واستكشاف عالم مترابط يشبه المتاهة.