أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن التعاون منافس قوي ويحقق نتائج إيجابية، قبل مواجهته السبت ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقال بوسيتش في المؤتمر الصحافي الجمعة: «منافسنا فريق قوي حقق نتائج إيجابية في مباريات الدوري، ويشارك في بطولة دوري أبطال آسيا 2، ونحن نتطلع إلى خوض هذه المباراة».

وأضاف: «نؤدي هذا الموسم بشكل أفضل مما كنا عليه في الموسم الماضي مع زميل العمل السابق، رغم أنني انضممت متأخرًا. في بطولة القارات خسرنا النهائي فقط، وفي الدوري ما زلنا في دائرة المنافسة، وفي الكأس نبقى منافسين أقوياء. خسرنا المباراة الأخيرة في الآسيوية لكننا لم نخرج من المنافسة، ونرى أننا نسير في الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا الموسم الجاري».

وتابع: «كان لدينا سلسلتان من الانتصارات، الأولى خمس مباريات متتالية، والثانية أربع مباريات متتالية.. خسرنا المباراة الآسيوية الأخيرة التي رافقها بعض سوء التوفيق، وكرة القدم لعبة لا تضمن الفوز في كل المباريات.. وإذا نظرنا إلى مبارياتنا هذا الموسم، نجد أننا لعبنا خارج أرضنا أكثر مما لعبنا داخلها».

يُذكر أن القطب الجداوي خسر أمام الشمال بنتيجة 2-3 الإثنين الماضي، لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة «مجموعة الغرب» التي لعبت في الدوحة عاصمة قطر.