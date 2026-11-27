تنطلق أول أشواط مهرجان كأسَي ولي العهد على مضمار الملك عبد العزيز في الرياض، العاصمة السعودية، عند الـ04:05 عصرًا، وفقًا لبرنامج السباق المُعلن عبر الحساب الرسمي لنادي سباقات الخيل في منصة التواصل الاجتماعي «إكس».

ويُدشن شوط مفتوح الدراجات للخيل العربية برعاية بيرين الأشواط، بمسافة 1200 متر، وجوائز مالية تبلغ 120 ألف ريال، ويليه الشوط الثاني عند الـ04:35 عصرًا، المخصص للخيل المبتدئة، برعاية دازن بمسافة 1200 متر، وجوائز مالية 40 ألف ريال.

ويبدأ الشوط الثالث عند الـ05:00 مساءً بشوط الخيل الرابحة من 2ـ0 برعاية ميدان وبمسافة 1200 متر، وجوائز مالية بـ50 ألف ريال، يتبعه الشوط الرابع للخيالة المتمرنين «دون استخدام السوط» برعاية SHG عند الـ05:30 مساءً وبمسافة 1400 متر وجوائز 85 ألف ريال، ثم الشوط الخامس في الـ06:00 مساءً، المُخصص للخيل الرابحة من 1ـ0، برعاية الخطوط السعودية، وبمسافة 1400 متر، وجوائز 45 ألف ريال.

وفي الشوط السادس، المنطلق عند الـ06:30 مساءً، يتنافس المشاركون بشوط التكافؤ 75ـ0 للخيل العربية، برعاية مستشفيات الحمادي، وبمسافة 2000 متر، وجوائز 85 ألف ريال، ثم يتبعه الشوط السابع المخصص لكأس الاتحاد الأوروبي برعاية زود العقارية، وبمسافة 1600 متر، وجوائز 150 ألف ريال، وذلك في الـ07:00 مساءً، ليأتي بعده الشوط الثامن التحضيري لكأس الملك فيصل «ليستد» برعاية SNB، بمسافة 1600 متر، عند الـ07:25 مساءً، وجوائز مالية تُقدر بـ120 ألف ريال، ثم كأس إمارة منطقة الرياض في الشوط التاسع بمسافة 1400 متر وجوائز 150 ألف ريال عند الـ8:05 مساءً.

ويفتتح كأس ولي العهد للإنتاج «فئة محلية 1» الشوط العاشر بمسافة 2400 متر، وجائزة مليون ريال في الـ08:35 مساءً، ليأتي بعده الشوط الـ11 كأس ولي العهد «ليستد» بمسافة 2400 متر، وجوائز مليون ونصف المليون ريال عند الـ09:05 مساءً.

ويختتم الشوط الـ12 منافسات اليوم الأول للمهرجان عند الـ09:35 مساءً بالشوط التحضيري لكأس الملك سعود «ليستد» برعاية مجموعة بوتيك، وبمسافة 1800 متر، وجائزة مالية 120 ألف ريال.