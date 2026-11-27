التزلج الفني

عروض فنية للمتزلجين المتنافسين في بطولة الجائزة الكبرى للتزلج الفني لعام 2026 داخل قاعة كيو أريناو بمدينة تشوفو، ضمن بطولة العالم للتزلج التي تستضيفها طوكيو اليابانية، الجمعة (الفرنسية)