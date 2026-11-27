كشفت لـ «الرياضية» مصادر خاصة عن أنَّ السويدي جوردان لارسون، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، سيخضع الجمعة لاختبارات طبية وبدنية تحدد مدى قدرته على المشاركة أمام الهلال السبت في الدمام، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ الجهازين الفني والطبي يبذلان محاولات مكثفة لتجهيز اللاعب السويدي «29 عامًا» للحاق بالمباراة، إلا أنَّ فرص مشاركته لا تبدو وفيرة في ظل الحرص على عدم المجازفة به وتفادي تعرضه لأي انتكاسة عضلية قبل اكتمال جاهزيته البدنية.

وتعود إصابة لارسون إلى 31 أكتوبر الماضي، حين تعرض لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للفخذ أمام التعاون، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري. وتسبَّبت هذه الإصابة في ابتعاد اللاعب عن تدريبات ومباريات الفريق طوال الأسابيع الأربعة الماضية.

ويدخل الاتفاق هذه المواجهة الصعبة بالمركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة جمعها من 12 مباراة.