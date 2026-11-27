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تدريب أخير
2026.11.27 | 04:00 pm
أجرى لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، الجمعة، حصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة الحزم، السبت، ضمن منافسات دوري «روشن» السعودي. (المركز الإعلامي ـ النصر)
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