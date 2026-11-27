أعلنت الهيئة العامة للترفيه «GEA» تعاونها مع برنامج «مسك للانطلاق»، ضمن مبادرة تتضمن مسارًا متخصصًا في تقنيات الترفيه، يستهدف تعريف الشركات التقنية والناشئة العاملة في القطاع بفرص السوق ومتطلباته التنظيمية، وتعزيز التواصل بينها وبين الشركات والخبراء المتخصصين.

ويشمل التعاون تقديم الهيئة ورشة عمل للشركات الناشئة، تستعرض خلالها خبراتها ومعرفتها بسوق الترفيه والفرص المتاحة فيه، إلى جانب التعريف بالجوانب التنظيمية وإجراءات التراخيص المرتبطة بممارسة الأنشطة الترفيهية.

ويتضمن التعاون ربط الشركات التقنية الناشئة بالشركات الكبرى العاملة في القطاع، وإتاحة فرص التواصل مع الخبراء والمتخصصين، مما يسهم في استكشاف مجالات التعاون وتبادل الخبرات، ودعم تطوير الحلول التقنية المرتبطة بصناعة الترفيه.

وتشارك الهيئة في إحدى فعاليات المبادرة، ضمن جهودها لتعزيز التواصل مع الشركات العاملة في مجال تقنيات الترفيه، والتعريف بالفرص التي يوفرها القطاع، مع التوجه إلى استمرار المشاركة في أنشطة المبادرة مستقبلًا.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الهيئة العامة للترفيه لدعم نمو قطاع الترفيه في السعودية، وتعزيز مشاركة الشركات التقنية والناشئة فيه، مما يسهم في تطوير منظومة الأعمال والخدمات المرتبطة بالأنشطة الترفيهية.