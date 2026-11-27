واصل الفيلم المصري «حدوتة» تصدره قائمة أعلى عشرة أفلام حصدًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني تواليًا، بعدما جاء في المرتبة الأولى في الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، إذ سجل إيرادات بلغت 12.5 مليون ريال بعد 10 أيام من عرضه، فيما حل الفيلم السعودي «جحيم العابرين» ثالثًا، وفقًا لبيانات هيئة الأفلام.

وسيطرت الأفلام الأمريكية بستة أفلام في قائمة العشرة الأكثر تحقيقًا للإيرادات، فيما حصد الفيلم المصري «كبريتو» المركز التاسع.

وحقق شباك التذاكر السعودي خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر إيرادات بلغت 20.1 مليون ريال، مع بيع أكثر من 389.5 ألف تذكرة عبر 68 فيلمًا معروضًا في صالات السينما بالسعودية، مسجلًا ارتفاعًا في الإيرادات ومبيعات التذاكر مقارنة بالأسبوع الماضي.

وتدور أحداث فيلم «جحيم العابرين» على طريق جبلي منعزل، اشتهر بحوادث الاختفاء والقتل الغامضة. وأثناء سفر فتاة بمفردها، تصادف شابًا تعطلت سيارته، فتقرر مساعدته وإيصاله إلى أقرب محطة وقود.

لكن مع استمرار الرحلة وسط ظلام الليل والطريق الموحش، تكتشف الفتاة أن قرارها بمساعدة هذا الغريب قد يكون بداية لكابوس لم تتوقعه، لتتحول الرحلة إلى مواجهة مرعبة مليئة بالغموض والخطر.

والفيلم من إخراج هناء العمير، وتأليف أسامة المسلم، ويضم طاقم عمله أيضًا أضواء بدر، وباسل الصلي، وعزيز غرباوي.