أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تمديد عقد المغربي إبراهيم دياز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو من عام 2031، وفقًا لما أعلنه الموقع الإلكتروني للنادي الملكي، الجمعة.

وأوضح النادي، في بيان صحافي، التوصل إلى اتفاق مع النجم المغربي بشأن تجديد العقد، تقديرًا لما يقدمه من مستويات قوية وإسهامات مع الفريق.

وانضم النجم المغربي إلى صفوف مدريد في 2019 وعمره 19 عامًا آنذاك.

ولعب دياز بشعار ريال مدريد في 173 مباراة، محققًا 7 ألقاب، 1 دوري أبطال أوروبا، 1 مونديال الأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري الإسباني، و2 كأس السوبر الإسباني.

وعلى الصعيد الدولي، خاض النجم المغربي 36 مباراة بقميص منتخب «أسود الأطلس»، سجل خلالها 15 هدفًا، كما تصدر قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2025.