استبعد الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي من قائمة ضيفه الفيحاء، الجمعة عند الـ 05:20 مساءً على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ويأتي قرار استبعاد ريتيجي «27 عامًا» لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، إذ تعرض اللاعب لإصابة في عضلة الفخذ قبل مواجهة الرياض في الجولة الـ 12 من الدوري 29 أكتوبر الماضي، ما تسبَّب في غيابه نحو أربعة أسابيع شملت مواجهتي الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي ظل استمرار غياب المهاجم الإيطالي، يواصل المدرب رودجرز اعتماده في الخط الأمامي على الثنائي المكسيكي خوليان كينيونيس، الذي سجَّل ثنائية في شباك شباب الأهلي الإماراتي الثلاثاء، والدولي السعودي عبد الله آل سالم، الذي بصم هو الآخر على هدف في المواجهة القارية ذاتها.

وتُجرى المباراة الجمعة على ملعب نادي الاتفاق في الدمام بدلًا من ملعب الأمير محمد بن فهد، نظرًا لعدم اكتمال أعمال الزراعة الشتوية في الأخير.

ويدخل القادسية اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر.