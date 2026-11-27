وصول السائقين

وصل سائقو الفرق المشاركة في جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، الجمعة، إلى حلبة لوسيل الدولية، استعدادًا لبدء التجارب التأهيلية للسباق الرئيس المُقرر الأحد. (الفرنسية)