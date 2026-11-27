استعداد الأخضر الصغير

خاض لاعبو المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، الجمعة، حصة تدريبية، استعدادًا لمنافسات الدور التالي في كأس العالم للناشئين 2026، الجارية حاليًّا في قطر. تصوير: بشير صالح