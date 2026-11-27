استعاد فريق الخلود الأول لكرة القدم ذاكرة الانتصارات، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على ضيفه الخليج خلال المواجهة التي استضافها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، الجمعة.

وتذوق الفريق القصيمي طعم الانتصارات بعد 79 يومًا، إذ يعود آخر انتصاراته إلى الجولة السادسة عندما فاز على الشباب بالنتيجة ذاتها في التاسع من سبتمبر الماضي.

ووجد أصحاب الأرض أنفسهم تحت الضغط مبكرًا، بعدما احتسب محمد الهويش، حكم المباراة، ركلة جزاء بعد عرقلة رمزي صولان، لاعب الخلود، للنرويجي جوشوا كينج، لاعب الخليج، وسددها اللاعب نفسه معلنًا تقدم الفريق الشرقي عند الدقيقة السادسة.

وتمكن الغيني كوبا جوميز دا كوستا، لاعب الخلود، من إدراك التعادل عند الدقيقة 36، مسجلًا أول أهدافه في دوري روشن، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1.

وفي الشوط الثاني، تمكن أصحاب الأرض من مضاعفة النتيجة بهدف ثانٍ حمل توقيع الفرنسي جوليان دومنيجيز في الدقيقة 58.

ورفع الخلود رصيده إلى 15 نقطة في المركز الحادي عشر، متأخرًا بفارق الأهداف عن الخليج الذي يملك الرصيد النقطي ذاته في المركز العاشر.

واحتسب الهويش 6 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، ألغى خلالها هدفًا ثالثًا للخلود بداعي التسلل.

ويحل الخلود ضيفًا على نيوم الجمعة المقبل، فيما يستقبل الخليج نظيره الاتحاد في اليوم ذاته لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري.