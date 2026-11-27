انطلقت منافسات بطولة السعودية للسهام «1» في الرياض، العاصمة السعودية، الجمعة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسهام حتى 4 ديسمبر المقبل، وسط مشاركة قياسية تُعد الأكبر في تاريخ الاتحاد، وبجوائز مالية تبلغ 3.240.000 ريال.

وتُعد البطولة إحدى أكبر بطولات الموسم الرياضي 2026ـ2027، إذ تجمع نخبة من الرماة والراميات من مختلف مناطق السعودية، في منافسات تمتد على مدار ثمانية أيام، يتنافس خلالها المشاركون في مختلف الفئات العمرية وفئات القوس الأولمبي والمركب.

واستُهلت البطولة بالتدريبات الرسمية لمنافسات فئة السهم الأزرق، إلى جانب عقد الاجتماع الفني لمديري الفرق، على أن تتواصل المنافسات وفق البرنامج الزمني المعتمد، وصولًا إلى منافسات فئة السهم الأحمر وختام البطولة الجمعة 4 ديسمبر المقبل.

وتعكس المشاركة القياسية في هذه النسخة النمو المتسارع الذي تشهده رياضة السهام في السعودية، واتساع قاعدة ممارسيها، إلى جانب التطوّر الملحوظ في مستويات الرماة والراميات وارتفاع حجم التنافس بين الأندية.

ويسعى الاتحاد السعودي للسهام من خلال تنظيم البطولة إلى تعزيز التنافسية، ورفع المستوى الفني للرماة والراميات، واكتشاف المواهب الواعدة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تمثيل السعودية في المحافل الإقليمية والدولية، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية.