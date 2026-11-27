أعربت الفارسة الجزائرية مليسا عمريش عن سعادتها البالغة بالمشاركة الأولى لها في منافسات النسخة السادسة من بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز، مثمنة المستوى الفني الرفيع والتنظيم المميز الذي تشهده البطولة بميدانها الجديد في الجنادرية.

وقالت مليسا، صاحبة الـ24 عامًا، التي شاركت في منافسات فئة «تحت 25 عامًا» الخميس، ضمن منافسات البطولة «هذه هي مشاركتي الأولى في نسخ قفز السعودية، بعد أن حضرت في الموسم الماضي برفقة المنتخب الجزائري دون أن أشارك، اليوم أعود إلى الرياض كفارسة في أجواء رائعة ومستوى تنظيمي وتنافسي مبهر يفوق التوقعات بمشاركة نخبة من الفرسان من مختلف الفئات والأعمار».

وأثنت الفارسة الجزائرية على التطويرات الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية للموقع، مؤكدةً أنَّ الإسطبلات أصبحت أكبر وأكثر راحة ومطابقة لأعلى المواصفات الدولية، ما يمنح الفارس شعورًا بالاطمئنان والأمان على خيله، مشيرةً إلى التسهيلات الكبيرة المقدمة للفرسان.

وأضافت: «خصَّصت اللجنة المنظمة خانتين لجوادي نظرًا لحجمه الكبير بدلًا من خانة واحدة، وهو ما يعكس دقة التنظيم والاهتمام بأدق التفاصيل».

وحول طموحاتها في البطولة، أوضحت مليسا أنها حققت مركزًا مُرضيًا في انطلاقة المنافسات، مؤكدةً تطلعها لحصد المركز الأول في الأشواط المقبلة ضمن فئتها. وشددت على أن «قفز السعودية» أصبحت محطة أساسية وهدفًا رئيسًا في أجندتها للمواسم المقبلة نظرًا لمكانتها واحترافيتها العالية.

واختتمت الفارسة الجزائرية تصريحها بتقديم الشكر والتقدير للاتحاد السعودي للفروسية واللجنة المنظمة، والسعودية شعبًا وقيادةً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.