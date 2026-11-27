يبرز اسم المصمم السعودي منصور فوزان المقاطي بوصفه أحد أبرز العقول الهندسية والفنية التي ترسم ملامح التحدي في النسخة السادسة من بطولة «قفز السعودية» التي تجرى حاليًّا بالجنادرية في الرياض.

وتمتد مسيرة المقاطي، صاحب الـ60 عامًا، خريج أكاديمية آخن الألمانية المتخصصة في تصميم ميادين الفروسية، لأكثر من ثلاثة عقود، إذ بدأت خطواته الأولى في مطلع التسعينيات الميلادية من بوابة بطولة «التوحيد» التي احتضنتها المدرسة الدولية بحي الملز في الرياض عام 1990، قبل أن يسجل حضوره الأول على المستوى الدولي 1993 عبر تصميم حواجز بطولتي «درع الاتحاد السعودي» و«كأس المؤسس»، ليتجاوز رصيده المحلي منذ ذلك الحين حاجز الـ 100 بطولة.

ولم يقتصر حضور المصمم السعودي على الميادين المحلية، بل صقل تجربته بين عامي 1990 و2004 بالمشاركة في تصميم ميادين قرابة 80 بطولة دولية في أوروبا وأمريكا الجنوبية، متوّجًا مسيرته العالمية بالمساهمة في تصميم حواجز دورتي الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2004، وبطولة كأس العالم في آخن بألمانيا عام 2006، التي تُعد من أقوى المحطات في تاريخ رياضة قفز الحواجز.

ويستذكر المقاطي التحوّل الجذري الذي شهدته صناعة وتصميم الحواجز في السعودية، موضحًا أنَّ البدايات كانت تعتمد على إمكانات بسيطة كالبراميل وأخشاب البناء، قبل أن تتطور اليوم إلى منظومة متكاملة تجمع بين الهندسة الدقيقة والديكورات الإبداعية.

وفي قراءة فنية لـ «الرسالة» التي تحملها تصاميم الحواجز، يوضح المقاطي أنَّ الحاجز لم يعد مجرد أداة رياضية لاختبار قفز الخيل، بل تحوّل إلى لوحة بصرية وثقافية مدروسة بعناية فائقة، إذ تُوظَّف التصاميم لنقل رسائل حضارية وترويجية للعالم تعكس هوية السعودية وتراثها العريق ومعالمها البارزة ومناسباتها الوطنية، فضلًا عن إبراز الشركاء والرعاة. ويؤكد أنَّ هذه الرسائل البصرية تُصاغ ضمن قالب هندسي صارم يوازن بين الجمالية الفنية والالتزام التام بالمعايير والاشتراطات الفنية المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية «FEI» لضمان سلامة الفرسان والخيل وتحقيق أعلى درجات التنافسية.

وعن كواليس عمله الفني، يشير المقاطي إلى أنَّ تصميم ميدان البطولة الواحدة يستغرق ما بين 10 إلى 15 يومًا من التحضير الدقيق، لافتًا إلى أنَّ ساعات الفجر الأولى تمثل ذروة صفائه الذهني لتوليد الأفكار ورسم المسارات. ويؤكد أنَّ اختيار الألوان والأشكال وتحديد الارتفاعات يخضع لدراسة عميقة تراعي تصنيف الفرسان ومستوياتهم، مع إمكانية تعديل وتغيير التصاميم والأشكال داخل البطولة الواحدة لضمان أعلى درجات التشويق.

وأعرب المقاطي عن فخره واعتزازه بالمستوى الاستثنائي الذي بلغته البطولات السعودية اليوم، مثمنًا القفزة النوعية الهائلة في البنية التحتية والتنظيم الاحترافي والدعم اللامحدود لرياضة الفروسية. وأكد أنَّ السعودية باتت اليوم وجهة عالمية أولى ومنافسًا شرسًا لأعرق المحافل الدولية بفضل الميادين المتطورة والقدرات التنظيمية التي أبهرت الاتحاد الدولي والفرسان العالميين.

وفيما يخص مستقبل الكوادر الوطنية في هذا المجال الدقيق، أوضح المقاطي أن السعودية تضم حاليًّا نحو 10 مصممين سعوديين يمتلكون تصنيفات دولية من المستوى الثالث فما دون، مشيرًا إلى أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت والاحتكاك لاكتساب الخبرة الميدانية، ومعلنًا في الوقت ذاته عن طموحه الشخصي للوصول إلى التصنيف الدولي الرابع، وهو أعلى تصنيف عالمي لمصممي مسارات قفز الحواجز.