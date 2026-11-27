احتفى معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف» بالفرق الفائزة بجوائزه المقدمة من جهات محلية وعالمية، في الحفل الذي جرى في اليوم الأخير للمعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من أصحاب السعادة وممثلي الجهات الشريكة، تقديرًا لأبرز الابتكارات من بين أكثر من 1.200 ابتكار من 55 دولة تنافست في 14 مجالًا. وحصل 218 فريقًا على الميدالية الذهبية، و478 فريقًا على الميدالية الفضية، و357 فريقًا على الميدالية البرونزية.

وافتتحت قطاعات وزارة الداخلية سلسلة التتويج بسبع جوائز نالتها الفرق الفائزة في مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار، والصحة الرقمية، والحلول الأمنية المبتكرة، تلتها جائزة «آفاق الفضاء» المقدّمة من الهيئة العامة للطيران المدني لأبرز الابتكارات في مسار الفضاء والطيران والطائرات دون طيار.

وقدَّم الأمن العام جائزته الخاصة في مسار الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ونال الفائزون جوائز مركز تحليل البيانات بوزارة الداخلية، البالغ عددها أربع جوائز، تقديرًا لتميّزهم في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار، فيما كرَّمت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ثلاثة فرق في مسار التقنية الحيوية والصحة الرقمية.

وحصل الفائزون بجائزة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» على مقاعد في برنامجها الإثرائي للذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، كما توّجت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية «كاكست» 12 فريقًا في مسارات الأمن السيبراني والتقنيات الدفاعية، والفضاء والطيران والطائرات دون طيار، والتقنية الحيوية والصحة الرقمية، ومنحت ثلاثة مقاعد لفئة المطورين في برنامج تسريع البحث إلى السوق، فيما نالت ثلاثة فرق جائزة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، التي تتيح احتضان مشاريعها وتطويرها.

وعلى صعيد جوائز الشركات، توّج بجائزة الاستدامة المقدّمة من مجموعة stc الفريق صاحب الابتكار الأكثر تميزًا في مسار الاستدامة والطاقة والبيئة، وفاز فريق بجائزة موبايلي للأثر المجتمعي في مسار الابتكار الاجتماعي وجودة الحياة، فيما قدّمت شركة «LogRhythm» العالمية تسع جوائز في المعرض، أبرزها جائزة «درع الوطن» في مسار الأمن السيبراني والتقنيات الدفاعية، التي نالتها ثلاثة فرق.

واختتم الحفل بالإعلان عن 30 فريقًا تأهّلت إلى المنافسة على الجوائز الكبرى، إضافة إلى جائزة الشريك المؤسس «تحكّم» وجائزة الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين «IFIA»، على أن يحضر هؤلاء الفائزون الحفل الختامي لمعرض ومسابقة «سيف»، الأحد المقبل، لتسلّم الجوائز الكبرى وإعلان النتائج، لتُختتم بذلك مسيرة منافسات عالمية استقطبت أكثر من 120 ألف مشارك ومشاركة بدءًا من عمر ستة أعوام، قدَّموا ما يزيد على 30 ألف فكرة مشروع تأهّلت نخبتها إلى النهائيات في الرياض.

وأكد أحمد الطويان، رئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للأمن والتقنية: «الرياض اليوم وجهة دولية للابتكار وصنّاعه، و«سيف» جاء ليقف في مصاف كبرى المنافسات العالمية للابتكار ويحاكيها في المعايير والتحكيم والجوائز، فاستثمارنا طويل المدى في العقول المبدعة لنفتح أمامها فرصًا أكبر، ولن تكون النسخة الأولى إلا بداية مسيرة تتسع عامًا بعد عام».

من جانبه، أوضح عبد العزيز الحمادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للقمة، أنَّ المشاريع المتوَّجة في حفل الجوائز اجتازت تقييمًا دقيقًا أمام أكثر من 300 محكّم محلي ودولي، مؤكدًا أنَّ الجوائز ليست نهاية رحلة الفائزين بل بدايتها، فمنها ينطلقون إلى برامج الاحتضان ومسرعات الأعمال والمحافل الدولية، ومنها تتحوَّل أفكارهم إلى منتجات تخدم الإنسان وترفع جاهزية المنظومات في كل القطاعات، مقدّمًا شكره للجهات المانحة للجوائز، وللفرق المشاركة التي أثرت المعرض بإبداعاتها من مختلف دول العالم.

يُذكر أنَّ معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف» تنظّمه وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق، ضمن الأنشطة المصاحبة للقمة العالمية للأمن والتقنية «GSTS»، بمشاركة وزارة التعليم في المعرض بصفتها شريكًا استراتيجيًّا، وشركة تحكّم شريكًا مؤسِّسًا، وشركة عِلم شريكًا رئيسًا، والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين «IFIA» شريكًا استراتيجيًّا دوليًّا، ليرسّخ «سيف» في نسخته الأولى مكانة الرياض عاصمةً عالمية للتنافس في الابتكار، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين الإنسان والاستثمار في قدراته وبناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار.