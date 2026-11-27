يرى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أنَّ فريقه كان يستحق ركلة جزاء لم تحتسب خلال خسارته 1ـ2 أمام مضيفه الخلود، الجمعة، ضمن دوري روشن السعودي.

وقال المدرب البرتغالي، في مؤتمر صحافي تلا المباراة: «حكم تقنية الفيديو لم يستدعِ حكم اللقاء لمراجعة ركلة جزاء واضحة لنا، بعدما وضع مدافع الخلود مرفقه على وجه لاعبنا».

وأضاف: «لكن ربما كان من الصعب على محمد الهويش، حكم اللقاء، مشاهدة الحالة بسبب زاوية الرؤية، لكن كان يتوجب على حكم تقنية الفيديو استدعاؤه لمراجعتها».

وأرجع جوميز خسارة الخليج نقاط المواجهة على الرغم من تقدمه في النتيجة بهدف إلى غياب الروح، مشددًا في الوقت نفسه على العمل من أجل استعادة هذه الروح.

وذكر: «بدأنا المباراة بشكل ممتاز، وصنعنا فرصًا خطيرة، ونجحنا في تحقيق الأمر الأصعب، وهو تسجيل الهدف الأول، لكنني لست سعيدًا بأداء اللاعبين، إذ كان بإمكاننا استغلال الفرص بصورة أفضل».

وأكد المدرب البرتغالي أنَّ المباراة كانت متكافئة من الناحية الهجومية، عطفًا على الفرص المتاحة.