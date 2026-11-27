أكد الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، أنَّ فريقه استفاد من عودة الثنائي الغيني سيدوبا سيسيه والليتواني أوتكوس، بعد غياب بداعي الإصابة، في العودة إلى طريق الانتصارات بعد سلسلة خسائر وتعادلات في الجولات الماضية.

وقلب الخلود تأخره بهدف إلى فوز 2ـ1 على الخليج، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، الجمعة.

وقال المدرب الإنجليزي، في المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة: «اليوم كانت بالنسبة لنا مباراة لا بد من الفوز بها، ودخلناها بهذا الهدف، وأعتقد أنَّ فترة التوقف ساعدتنا كثيرًا، إذ استعدنا سيسيه وأوتكوس، وعودتهما أحدثت فارقًا كبيرًا بالنسبة لنا».

وأضاف: «عندما يكون فريقي مكتملًا، وبالعناصر ذاتها التي عملنا معها خلال فترة الإعداد، يكون التعامل مع المباريات أسهل، لكن عندما نعاني من الغيابات، نضطر إلى إشراك بعض اللاعبين الشباب ووضعهم في ظروف حرجة».

وبشأن الرحيل عن تدريب الخلود، ذكر باكنجهام: «لا أرغب في الحديث عن عملي الجديد مع منتخب نيوزيلندا الموسم المقبل، فأنا أتيت إلى الخلود من أجل مشروع نعمل عليه منذ 16 شهرًا، وسأكمله حتى نهاية عقدي»

وأضاف: «لا يزال أمامنا وقت طويل حتى نهاية الموسم، ولدينا الكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها».

وعن سؤال «الرياضية» حول تأثير غياب أوتكوس كيف يمكنه التعامل مع مثل هذا الغياب؟، أجاب: «غياب أوتكوس مؤثر، وحريصون على تجهيز بديل له، حتى لا يتأثر الفريق في حال غيابه مجددًا».

واختتم حديثه قائلًا: «فترة الانتقالات الشتوية مقبلة، وسنركز خلالها على تدعيم خط الدفاع، إذا توفرت الخيارات المناسبة».