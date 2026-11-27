أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن غياب جمال موسيالا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، عن الملاعب بعد إصابته بعضلات الفخذ الخلفية اليمنى، وذلك بعد أسبوع واحد من عودته من غياب طويل.

وشارك الدولي الألماني «23 عامًا» بديلًا في الدقيقة «76» أمام ليل الفرنسي بدوري الأبطال «1ـ2»، الأربعاء الماضي، بعد أن عاد أمام كولن الأسبوع الماضي بالدوري «1ـ1» عقب تعافيه من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية في سبتمبر.

وأوضح النادي، في بيان الجمعة، أنَّ طاقمه الطبي أكد الإصابة العضلية، وأن موسيالا سيغيب «حتى إشعار آخر».

وكان موسيالا غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بعد تعرضه لكسر في الساق خلال كأس العالم للأندية 2025، لكنه عاد ليلعب مع ألمانيا في مونديال أمريكا الشمالية.

وتأتي هذه الانتكاسة الأخيرة وسط انتقادات لطريقة تعامل بايرن مع الاضطراب العصبي الذي يعاني منه لاعب الوسط، الذي كشف عنه في أغسطس بعد سقوطه مغشيًا عليه في مباراتين.

وكان موسيالا قد وقَّع على تمديد عقده حتى عام 2030 في فبراير 2025.

ويحل بايرن، حامل اللقب، ضيفًا على هامبورج في الدوري السبت، ساعيًا إلى الرد على خسارته الأولى الموسم الجاري أمام ليل الفرنسي.