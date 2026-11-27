كرس فريق القادسية الأول لكرة القدم هيمنته على مواجهاته أمام الفيحاء بعدما ألحق به الخسارة الثالثة على التوالي إثر تفوقه عليه 2ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من المباراة التي جرت على ملعب نادي الاتفاق، قبل أن ينتفض الفريق القدساوي في الشوط الثاني ويتمكن من تسجيل هدفين عن طريق تركي العمار «71» ومحمد أبو الشامات «88».

وبرهن القادسية من خلال هذه النتيجة على علو كعبه في تسع مباريات جمعته بالفيحاء في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، بعدما رفع عدد انتصاراته إلى خمسة مقابل ثلاثة للأخير، بينما حضر التعادل مرة واحدة.

كما حقق الفريق الشرقي انتصاره الثاني على التوالي في مشواره بالدوري، رافعًا رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة مؤقتًا بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة الهلال «30 نقطة» أمام الاتفاق السبت، علمًا بأنَّ الأزرق يملك مباراة مؤجلة مع الرياض من الجولة التاسعة.

في المقابل، عاد الفيحاء مجددًا إلى دوامة الخسارة بعد تعادل وفوز في آخر جولتين، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ13.