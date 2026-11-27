يبدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مواجهته مع نيوم، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، بالتشكيل ذاته الذي اعتمد عليه في المباراة القارية الماضية أمام باختاكور الأوزبكي.

ويظهر في التشكيل الذي أعلنه النادي عبر حسابه في منصة «إكس» الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار مهنّد الشنقيطي وسعد آل موسى والبرتغالي دانيلو بيريرا وفارس عابدي، إلى جانب السنغالي ديون لوبي ومختار علي والجزائري حسام عوّار، ثلاثي الوسط، ومروان الصحفي والهولندي ستيفن بيرجوين، الجناحين الأيمن والأيسر، والنيجيري جورج إلينيخينا، رأس الحربة.

ودخل الفريق الجدّاوي بالأسماء ذاتها مباراته مع باختاكور، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال آسيا للنخبة، التي أنهاها فائزًا بهدفين دون رد.

ويجلس على مقاعد البدلاء المغربي يوسف النصيري، رأس الحربة، والهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، إلى جانب سبعة أسماء محلية.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، متأخرًا بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.