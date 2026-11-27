اكتفى الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، بإشراك 5 لاعبين أجانب في التشكيل الذي اختاره لمواجهة الاتحاد، الجمعة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ويتضمن التشكيل الذي بثّه النادي عبر حسابه في «إكس» البرتغالي لويس مكسيميانو، حارس المرمى، والسنغالي مالانج سار، قلب الدفاع، والفرنسي ناثان زيزي، شاغل المركز ذاته، والجناح اليوناني جورجيوس ماسوراس، ونظيره الجزائري سعيد بن رحمة.

ويظهر برفقتهم في التشكيل السداسي المحلي عبد الملك العييري وإسلام هوساوي وفيصل الغامدي وعلاء آل حجي ومهند آل سعد وهارون كمارا.

في المقابل يجلس على مقاعد البدلاء المهاجم الفرنسي أليكسندر لاكازيت، قائد الفريق، والأرجنتيني فالنتين فادا، لاعب الوسط، والأردني مهند أبو طه، الظهير الأيسر، وإلى جوارهم ستة لاعبين محليين.

ويحتل نيوم المركز السادس في جدول ترتيب برصيد 22 نقطة، متأخرًا عن الاتحاد الخامس بفارق نقطتين مع امتلاك الفريق الجدّاوي مباراة مؤجلة.