عبر البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، عن شعوره بالاستياء بعد الخسارة 0ـ2 أمام القادسية، الجمعة، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «أنا مستاء من النتيجة رغم جودة اللعب التي قدمناها، ولعبنا أمام فريق صعب ويحتل المركز الثاني، وكنا ندًا لهم».

وأضاف مدرب الفيحاء: «مباراة القادسية من أكثر المواجهات التي صنعنا فيها فرص، ولعبت بثلاثة مهاجمين وهذا يدل على أن الفيحاء خاض اللقاء من أجل الحصول على النقاط الثلاث».

وواصل المدرب البرازيلي: «حصلنا على فرص في الشوط الأول كانت كفيلة بأن نخرج بهدف واحد على الأقل، ورغم الخسارة إلا أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، وسعيد جدًا بما قدمه اللاعبون».