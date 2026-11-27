أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن تراجع الأداء أخيرًا لا يستدعي الذعر، وذلك قبل مواجهة أرسنال في الدوري الممتاز الأحد، مشيرًا إلى أن الأمر جزء طبيعي من المرحلة الانتقالية التي يمر بها النادي عقب رحيل بيب جوارديولا.

وحصد سيتي نقطة واحدة فقط من آخر أربع مباريات بالدوري بعد أن استهل الموسم بسبعة انتصارات متتالية. ويحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 22 نقطة، متساويًا مع برايتون الثاني، وبفارق ست نقاط عن المتصدر أرسنال حامل اللقب، وذلك بعد مرور 11 جولة.

وقال ماريسكا، الذي تولى المسؤولية في يونيو الماضي بعد رحيل جوارديولا الذي قاد الفريق عقدًا من الزمن، إن تذبذب المستوى كان متوقعًا خلال هذه الفترة الانتقالية.

وأوضح في مؤتمر صحافي الجمعة: «العملية الانتقالية تتطلب وقتًا. ربما يرجع ذلك إلى أننا فزنا بسبع مباريات متتالية، وباحتساب دوري أبطال أوروبا، أصبحت ثماني مباريات متتالية. كان الجميع يعتقد أن في سيتي لا توجد مرحلة انتقالية».

وأضاف: «قلت مرارًا إنني لست ساحرًا. هناك مرحلة انتقالية، وهذا أمر طبيعي. هناك ثمانية أو تسعة لاعبين جدد، والمدرب جديد. لذا نحتاج إلى الوقت. ويمكنكم أن تروا، من خلال تجارب الأندية الأخرى التي مرت بمرحلة انتقالية، مدى تعقيد الأمر».

واستطرد: «أنا مرتاح تمامًا، ولا أشعر بالذعر على الإطلاق. أفهم أننا بحاجة إلى الفوز بالمباريات لأن هذا هو عملنا، لكن بالنسبة لي، كل شيء طبيعي».

كما قلل ماريسكا من أهمية المخاوف بشأن الحالة المزاجية للمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري بتسعة أهداف، والذي قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن سلسلة النتائج السيئة التي مر بها سيتي دفعت اللاعبين إلى التشكيك في أنفسهم.

ولفت ماريسكا إلى أن عودة المهاجم الدولي الغاني أنطوان سيمينيو باتت قريبة بعد تعافيه من إصابة الركبة في أكتوبر، ويأمل أن يكون حاضرًا الأسبوع المقبل.

وقال: «كنت أضحك معه قبل يومين. أخبرته أن آخر مباراة فزنا بها في الدوري كانت بوجوده على أرض الملعب، لذلك قلت إننا نحتاج عودته قريبًا للفوز بالمباريات».

وأثنى ماريسكا على أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا ووصفه بأنه أفضل فريق في إنجلترا حاليًا، لكنه أكد أن مقارنة السيتي به ليست منطقية في الوقت الحالي بالنظر إلى التطور الذي يمر به فريقه والفترة الطويلة التي تمتع بها الـ«جانرز» مع مدربه الإسباني.

وأضاف: «لقد فازوا بالدوري الممتاز ولعبوا نهائي دوري أبطال أوروبا، وهذا وحده يدل على مدى جودتهم في هذه اللحظة.. سنرى في شهري فبراير ومارس أين سنكون، ومن ثم يمكننا تحديد الأهداف. الآن، أعتقد أنه من غير المجدي الحديث عن ذلك أو أين سنكون في نهاية الموسم».

وستكون المواجهة بين الفريقين هي الـ 59 في الدوري، ويتفوق أرسنال بفارق طفيف على سيتي إذ فاز في 25 مباراة مقابل خسارة 20، فيما تعادلات 13 مرة.

وكان سيتي متفوقًا في الأعوام الأخيرة بشكل أوضح وتحديدًا من قدوم المدرب جوارديولا في 2016، والذي كسب 14 مباراة من إجمالي انتصارات فريقه في الدوري.

وفرض جوارديولا سلسلة من ستة انتصارات متتالية على ملعب الإمارات منذ موسم 2017ـ2018 قبل أن تتوقف في 2023 بخسارتين. وانتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين الموسم الماضي بهزيمة سيتي على ملعبه 1ـ2.