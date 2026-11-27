حثّ الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، لاعبيه، الجمعة، على عدم الاستهانة بمانشستر سيتي المتراجع من ناحية النتائج، وذلك قبل المواجهة المنتظرة بينهما الأحد على ملعب «الإمارات» في لندن لحساب المرحلة الـ 12 من الدوري الممتاز.

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 28 نقطة متقدمًا بفارق ستة عن سيتي الثالث، بعدما كان الأخير احتل المركز الأول في الأشهر الأولى من الموسم بسبعة انتصارات متتالية، قبل أن يشهد تراجعًا كبيرًا في أدائه خلال الأسابيع، حيث لم يحققوا سوى فوز وحيد في مبارياتهم السبع الأخيرة بمختلف المسابقات، من بينها أربعة بالدوري.

ورغم أن أرتيتا «44 عامًا» لا يجد تفسيرًا لتعثر سيتي، إلّا أنه لا ينوي اعتبار الفوز عليه أمرًا مضمونًا، وقال في مؤتمر صحافي الجمعة: «لا أعرف، هذا سؤال يوجه إليهم. كل ما يمكنني قوله هو أنني عندما أشاهد مبارياتهم، أرى أنهم في كثير من اللقاءات التي كان ينبغي عليهم الفوز بها، قدموا أداء أفضل من منافسيهم، لكن هذه هي كرة القدم».

وأضاف: «عندما نخوض مباريات على ملعبنا أمام فرق كبرى، تصبح هذه المواجهات حاسمة في الصراع على اللقب، نحن ندرك مدى أهميتها. لكن من ناحية أخرى، نحن لا نزال في نوفمبر، وينتظرنا مشوار طويل». وتابع: «التحدي يقع على عاتقنا نحن، فلا يمكننا التحكم فيما سيفعله المنافسون الآخرون».

وتعرض إنزو ماريسكا، مدرب سيتي، لانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستوى فريقه، لكن أرتيتا أبدى إعجابه الشديد بالإيطالي، الذي يقضي موسمه الأول خلفًا للإسباني بيب جوارديولا.

وقال: «أعرفه شخصيًا، وهو إنسان رائع. يعيش ويتنفس كرة القدم، ويتمتع بعقلية تحليلية ممتازة. إنه يسير بالفعل على طريق مسيرة تدريبية ناجحة للغاية. كل شيء إيجابي للغاية».